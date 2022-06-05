القاهرة 7 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 6 يونيو 2022 م واستغلب منتخب مصر على ضيفه منتخب غينيا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي, ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار.ورفع منتخب مصر بهذا الفوز رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن مالاوي صاحبة الصدارة بنفس الرصيد من النقاط، بينما أصبحت غينيا وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع بدون أي رصيد من النقاط.ويلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية مع مضيفه منتخب إثيوبيا يوم الخميس المقبل.//انتهى//00:58ت م0002