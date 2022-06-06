تبوك 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسنظمت أمانة منطقة تبوك مع جمعية تراحم تبوك ، برنامجاً توعوياً للمحافظة على البيئة ، والإسهام في أعمال النظافة العامة ، بمشاركة الفرق التطوعية، تماشياً مع يوم البيئة العالمي لعام 2022 ، والذي جاء تحت شعار " لا نملك سوى أرض واحدة " .وقامت " الأمانة " بتوزيع عدد من حاويات الفرز بأربعة ألوان ، خصصت خلالها اللون الأصفر لمخلفات المعدن، والأخضر لمخلفات الزجاج، والأحمر لمخلفات البلاستيك، والرمادي لمخلفات الورقيات ، في مختلف الأماكن العامة ، وزراعة عدد من المواقع بالأزهار والورود في منتزه الأمير فهد بن سلطان .وتأتي مساهمة أمانة منطقة تبوك في هذه البرامج إيماناً منها بأهمية التوعوية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى جميع المواطنين والمقيمين ، وتأكيداً منها بأهمية المشاركة المجتمعية في مثل هذه الأيام البيئية ، والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات الاستدامة ‏البيئية وتحسين المشهد الحضري على المستوى ‏الإقليمي والدولي ، بالإضافة إلى دورها في القيمة الجمالية للمدينة وزيادة المسطحات الخضراء وتقليل نسب التلوث في الهواء ، مشيرةً إلى أن اختيار أنواع الورود المزروعة يأتي وفق محددات ، أهمها ملاءمة الأزهار لظروف المدينة المناخية .م.ك//انتهى//07:52ت م0012