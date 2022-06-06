رام الله 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم إدانة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، بالتزامن مع رفع وتيرة الاستيطان وازدياد اعتداءات المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، ومواصلة قوات الاحتلال إعداماتها الميدانية للأطفال والنساء والشبان، مستفيدة من الصمت الدولي.وألقت الضوء على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، مشيرةً إلى اعتقال قوات الاحتلال عدة فلسطينيين، وداهمت عدة قرى وبلدات، وأزالت الأعلام الفلسطينية في قرية شوفة وصور باهر، فيما اقتحم مستوطنون الأقصى وهاجموا قرية النبي صالح برام الله وسيارات الموطنين في القدس والأغوار.وعرجت صحف الاثنين إلى دعوة البرلمان العربي، المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفقاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.وتطرقت الصحف الفلسطينية إلى بيان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الذي أكدت فيه أن دولة الاحتلال بحكومتها وأذرعها المختلفة تواصل تعميق أركان الكيان اليهودي الإرهابي في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وترعاه وتدعمه، وتوفر له الغطاء والحماية السياسية والتشريعية والقضائية ما دام يخدم أهدافها الإستراتيجية ويحقق مصالحها الاستعمارية التوسعية.// انتهى //08:47ت م0013