القاهرة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إطلاق مبادرة مصرية لتقديم 30 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا للدول الأفريقية بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وفد من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.ورصدت صحف الاثنين تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى.ونشرت تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن النظم الطبيعية للأرض أصبحت غير قادرة على مسايرة مطالب البشر، مشددًا على ضرورة إدارة الطبيعة بحكمة، وأن نضمن العدل في الاستفادة من خدماتها.وتحدثت صحف القاهرة في متفرقات أخرى عن مقتل 34 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين جراء حريق اندلع في أحد مستودعات الشحن.// انتهى //10:09ت م0015