الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأعلنت المؤسسة العامة للحبوب صرف مستحقات الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (49.884.609) ريالات، لصافي كمية (30.627) طنًا، وذلك لعدد (134) مزارعًا، يذكر أن إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (163.302) طنًا لعدد (833) مزارعًا.ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 /1/ 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 /2/ 1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.// انتهى //10:25ت م0016