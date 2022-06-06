دكا 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واستفقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش عيسى بن يوسف الدحيلان، الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا، حيث اطلع على اكتمال جاهزية الصالة لتسهيل وتيسير رحلة الحج، وتنظيم الخدمة في المطار، وسير إجراءات تنفيذها في الجانبين البنجلاديشي والسعودي والتقى فريق عمل المبادرة.وكانت وزارة الداخلية، قد أطلقت هذا العام 1443هـ مبادرة "طريق مكة"، في (5) دول، شملت باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب وبنجلادش، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تنفذها وزارة الحج والعمرة، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.وتهدف مبادرة "طريق مكة" إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة من بلدانهم، بدءاً من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.// انتهى //10:25ت م0017