نور سلطان 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأعلنت كازاخستان اليوم تأييد المصوتين على التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء العام الذي جرى أمس.وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان، أن نسبة المصوتين من الناخبين الذين أيدوا التعديلات الدستورية بلغ 77.18 %، فيما كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء 68.06 %، من عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 11 مليونًا و700 ألف.يُذكر أن آخر استفتاء جرى في كازاخستان عندما صوت لصالح تبني دستور جديد.// انتهى //10:37ت م0018