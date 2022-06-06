سياسي / كازاخستان تعلن تأييد أكثر من 77% من الناخبين على التعديلات الدستورية
الاثنين 1443/11/7 هـ الموافق 2022/06/06 م واس
نور سلطان 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس
أعلنت كازاخستان اليوم تأييد المصوتين على التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء العام الذي جرى أمس.
وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان، أن نسبة المصوتين من الناخبين الذين أيدوا التعديلات الدستورية بلغ 77.18 %، فيما كانت نسبة المشاركة في الاستفتاء 68.06 %، من عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 11 مليونًا و700 ألف.
يُذكر أن آخر استفتاء جرى في كازاخستان عندما صوت لصالح تبني دستور جديد.
// انتهى //
10:37ت م
0018