جدة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأصدرت وجددت أمانة محافظة جدة 20,563 شهادة صحية خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وفحص 11,019 عينة غذائية، وذلك في إطار الجهود الرقابية لبرنامج إجادة على المنشآت في المحافظة.وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية بمحافظة جدة لرفع نسبة الامتثال التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار محافظة جدة.وأشارت إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة "بلدي" التي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.// انتهى //10:45ت م0019