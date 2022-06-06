الدمام 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسنظمت الهيئة الملكية بالجبيل أمس, فعاليات أعمال يوم البيئة العالمي تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد آل حسين, وذلك بالمركز الثقافي بالفناتير بمدينة الجبيل الصناعية.وتضمنت الفعاليات تقديم محاضرتين بعنوان "تسريع عملية إزالة الكربون - أين نحن وكيف سنصل إلى أهدافنا"، و"مواجهة تغير المناخ الوضع الحالي والاتجاهات المستقبلية"، والإعلان عن الشركات الفائزة بجوائز الهيئة للمبادرة البيئية للعام 2021م لأفضل أداء بيئي للشركات الصناعية في الصناعات الأساسية والثانوية.// انتهى //10:47ت م0020