الطائف 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسشرعت أمانة الطائف في تحسين عدد من المواقع ضمن جهود تطوير الميادين والساحات والزوائد التنظيمية ودعم المسطحات الخضراء بالمدينة، لتوفير بيئة صحية وزيادة الرقعة الخضراء ودعم برامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري ومبادرة السعودية الخضراء.وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة تعمل على تنفيذ خطة لدعم الخدمات بمرافقها الترفيهية، وتحسين العديد من المواقع، وزيادة مساحة المسطحات الخضراء ودعمها بالخدمات اللازمة والاستفادة من طرق الريّ الحديثة وتوفير المظلات والجلسات العائلية ومناطق لألعاب الأطفال ومماشي رياضية مجهزة لتخدم كافة الشرائح وتلبي احتياجات الأهالي مع مراعاة وسائل السلامة اللازمة، إلى جانب تأهيل ودعم جميع الحدائق الداخلية بالأحياء لتكون متنفسات للسكان تحتوي على جميع الخدمات.// انتهى //11:06ت م0023