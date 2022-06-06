حائل 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واستقدّم أمانة منطقة حائل عبر منصة المدينة الرقمية "بلدي" خدمة حجز موعد إلكتروني، وهي خدمة تمكّن العملاء من حجز موعد إلكتروني لزيارة الأمانة أو البلديات التابعة لإنجاز المعاملات البلدية.وأشارت الأمانة إلى أنه تبعًا لهذه الخدمة يمكن إنهاء المعاملات دون الحاجة إلى زيارة العميل للأمانة أو البلدية، حيث يتواصل الموظف المختص مع مقدّم الطلب هاتفيًّا، للتأكد من حالة الطلب، وحل المشكلة -إن أمكن- أو تأكيد الحضور في الموعد المحدد، مؤكدة على ضرورة وجود موعد مؤكد مسبق للحضور، والحصول على الخدمات البلدية، وأنه في حالات خاصة يمكن للموظف حجز موعد مناسب لإنجاز معاملة العميل.يذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الأمانة، بهدف تحقيق إستراتيجية التحول الرقمي في القطاع البلدي من خلال أتمتة الإجراءات لرفع كفاءة العمل، وتسريع سير المعاملات.// انتهى //11:30ت م0028