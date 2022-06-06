عدن 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسانطلقت المرحلة الثانية من برنامج مسارات العمل في محافظة عدن، لعدد 260 طالباً وطالبة من طلبة جامعات عدن المقبلين على التخرج، وذلك ضمن الأنشطة التدريبية لمشروع بناء المستقبل للشباب اليمني الذي تنفذه مؤسسة اليمن للتدريب بهدف التوظيف بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة الوليد للإنسانية، لتعزيز قدرات المتدربين في مهارات البحث عن العمل التي تواكب احتياجات سوق العمل.ويأتي البرنامج على مرحلتين ضمن أنشطة مشروع "بناء المستقبل للشباب اليمني" الذي ينفذ في محافظة عدن وأبين ولحج ويهدف إلى تمكين الشباب الذين شارفوا على التخرج لتعلم و معرفة أساسيات البحث عن العمل بما فيها البحث عن فرص عمل على المواقع الإلكترونية وإعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلات الوظيفية وغيرها من المهارات التي تتناسب مع الأساليب والطرق الحديثة للبحث عن عمل.ويهدف برنامج "بناء المستقبل للشباب اليمني" إلى مساعدة المستفيدين في الحصول على فرص عمل لائقة وتدريبهم على أفضل الممارسات المهنية، وجعلهم الخيار الأمثل لأرباب العمل بما يرفع كفاءة مختلف القطاعات، تحقيقًا للتوازن المعيشي والاقتصادي.ويتضمن البرنامج المواضيع والمفاهيم العلمية التي تواجه الشباب إلى الخطوات الأساسية في البحث عن العمل والمفاهيم التي تساعدهم في النجاح في ما بعد الحصول على فرصة عمل ويجعلهم أكثر استعدادًا لمواجهه التحديات في حياتهم المهنية, إلى جانب أن البرنامج صمم وفق دراسات حديثة لسوق العمل وبناءً على التغييرات التي طرأت مؤخرًا على طلبات وشروط الشواغر الوظيفية ليساعد الشباب على إعداد خطة فريدة ومناسبة لمسيرتهم المهنية وذلك عن طريق تقييم مهاراتهم ومعرفة كيفية صقلها وبنائها بما يتناسب مع فرص العمل التي يريدون الالتحاق بها.يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قّدم (207) مشاريع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.// انتهى //11:36ت م0029