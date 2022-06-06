نور سلطان 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس‌‎استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، علي خان إسماعيلوف، في مقر الحكومة بالعاصمة نور سلطان، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجمهورية.‏‌‎ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لدولته وحكومة وشعب جمهورية كازاخستان، والتمنيات بدوام النماء والازدهار، فيما حمله دولته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.‏‌‎وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان عبد العزيز بن عبد الله الداود، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //12:03ت م0033