لندن 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم باختتام احتفالات اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، بمشاركة شعبية كبيرة في الحفل الذي أقيم أمام قصر بكنجهام بالاس.وتناولت في شأن منفصل أهمية الالتزام الدولي بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول العام 2050م الذي يشكل نقطة اللا عودة في سباق محاربة التغييرات المناخية ومنع وقوع مزيد من الكوارث الطبيعية والمجاعة.ونقلت صحف لندن أنباء عن تصويت أكثر من 70% في كازاخستان لصالح إجراء إصلاحات دستورية شاملة بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد.// انتهى //12:11ت م0034