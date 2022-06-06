بيت لحم 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تسعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم والخليل وطاردت العمال على معبر ترقوميا غرب الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية من بيت لحم والخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلتهم من قرية حوسان غرب بيت لحم، ومن قرية حرملة شرقا, إلى جانب أن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من العمال على "معبر ترقوميا" غرب الخليل، بعد مطاردتهم وإطلاق قنابل الغاز والصوت عليهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم.// انتهى //12:12ت م0035