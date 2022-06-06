رفحاء 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسشاركت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أمس بيوم البيئة العالمي لعام 2022، الذي جاء تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة"، وذلك من خلال فيديو توعوي للمحافظة على البيئة "موشن جرافيك".وتضمن الفيديو شرحًا توعويًا مفصلًا عن أهمية حماية البيئة وتأهيلها وأنه الهدف الأساسي لاستدامتها، الأمر الذي يجعل إنشاء المحميات الطبيعية خطوة مهمة في تحقيق هذا الهدف، حيث تكمن أهمية المحميات في الحفاظ على طبيعة الأرض والكائنات الفطرية التي تعيش عليها، وإقامة برامج تأهيلية للبيئات المتضررة مثل إعادة التشجير وتوطين الكائنات الفطرية المنقرضة بكافة أشكالها لتكمل دائرة التوازن البيئي وتكمل الطبيعة مسيرتها بدون تدخل الإنسان.وتأتي مشاركة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إيماناً منها بأهمية التوعية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الجميع، والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات الاستدامة ‏البيئية.// انتهى //12:28ت م0038