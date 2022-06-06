عرعر 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسانطلقت أمس بتعليم الحدود الشمالية، الاختبارات الوطنية "نافس" التي تُنفّذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم، مستهدفةً جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في المملكة على عينة شاملة تستهدف أكثر من ٢٥ ألف طالب وطالبة من ٤٠٠ مدرسة على مستوى المنطقة.وأوضح منسق الاختبار بشير العنزي، أن الاختبارات تطبق للصفين الثالث متوسط والسادس والثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم، وذلك لعينة مختارة من الطلبة في كل مدرسة من المدارس المتوسطة والابتدائية (حكومي/أهلي/عالمي)، حيث ستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 2022/6/8-5م، بينما تطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي خلال الفترة من 2022/6/14-9م، ويكون التطبيق للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط، كما يصحب الاختبار تطبيق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك استبانات لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.وأشار العنزي، إلى أن الاختبارات الوطنية التي تُنفّذ سنوياً قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، تهدف إلى التعرف على مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل التعليمي لمدارس أبنائهم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.// انتهى //12:30ت م0039