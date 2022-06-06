عمّان 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم بأشد العبارات التصريحات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والصادرة عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الهندي.وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، استنكار الأردن لهذه التصريحات، والرفض القاطع للمساس برموز الدين الإسلامي والرموز الدينية كافةً باعتباره سلوكاً يغذي ثقافة الكراهية والتطرف.وعد السفير أبو الفول قرار حزب بهاراتيا جاناتا بوقف المتحدثة باسم الحزب عن ممارسة مهامها وأنشطتها خطوة في الاتجاه الصحيح.// انتهى //12:44ت م0041