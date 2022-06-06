مسقط 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأعربت سلطنة عمان عن استنكارها للتصريحات المسيئة للرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - وللإسلام والمسلمين التي صدرت عن أحد المسؤولين في حزب بهاراتيا جاناتا الهندي.جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية بسلطنة عمان الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، اليوم، سفير جمهورية الهند المعتمد لدى سلطنة عُمان أميت نارنغ.وأكد الحارثي رفض سلطنة عُمان المساس بالرموز الدينية كافة، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات والحوادث لا تخدم علاقات التعايش السلمي بين المكونات الدينية، وتؤجج الرأي العام.وأعرب عن ترحيب بلاده بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند وأعلن فيه إيقاف المسؤول عن هذه التصريحات المسيئة، مجددًا التأكيد على تمسك سلطنة عمان بثقافة التسامح والتعايش ومجابهة الكراهية واحترام المعتقدات والأديان.// انتهى //13:37ت م0057