الكويت 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 46ر0 نقطة ليبلغ مستوى 42ر7674 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر150 مليون سهم عبر 10575 صفقة نقدية بقيمة 8ر42 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 03ر40 نقطة ليبلغ مستوى 37ر5997 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 66ر0 في المئة عبر تداول 5ر86 مليون سهم من خلال 4457 صفقة نقدية بقيمة 6ر12 مليون دينار.وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في المئة ما يعادل 4ر15 نقطة ليغلق عند مستوى 67ر8493 جراء تداول 3ر64 مليون سهم في 6118 صفقة بقيمة 17ر30 مليون دينار.// انتهى //13:37ت م0058