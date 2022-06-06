عرعر 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ فهد بن عبدالعزيز الماجد بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة.وأعرب سموه عن شكره لرئيس نيابة المنطقة على جهوده خلال الفترة الماضية, متمنياً له التوفيق.// انتهى //13:42ت م0059