بريدة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، ‏بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان .ونوه سموه بدور دارة الملك عبدالعزيز ومرجعيتها العلمية لتاريخ المملكة وتراثها وجغرافيتها ، وما يتصل بذلك من تاريخ الجزيرة العربية وتاريخ العالمين العربي والإسلامي.من جانبه استعرض الدكتور السماري أبرز الأعمال والجهود التي تقوم بها الدارة والبرامج والمناشط الأدبية والثقافية، منوهاً بجهود سمو أمير القصيم ودعمه لكل ما من شأنه حفظ تاريخ المنطقة والأعمال الأدبية والثقافية.‏ وجرى خلال الاستقبال مناقشة العديد من الموضوعات الثقافية والأدبية والتاريخية.// انتهى //14:11ت م0061