الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسزار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس المحكمة العمالية بمدينة الرياض، للاطلاع على سير العمل بالمحكمة، بحضور معالي نائب الوزير الدكتور نجم الزيد.ووجه معاليه بمواصلة العمل والإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة، مشدداً على أهمية خدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات واختصارها، ومعالجة مواطن الخلل والقصور، وتحسين الأداء وتطوير الخدمات العدلية بدقة وموثوقية عالية.وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة القضاة والموظفين والموظفات العاملين في المحكمة العمالية بالرياض على ما يبذلونه من جهود للإسهام في تحقيق أهداف الوزارة، وخدمة المتقاضين.// انتهى //14:12ت م0062