الدمام 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم بالإمارة رئيس مجلس إدارة نادي النهضة الرياضي بالدمام طارق الحبيشي، وأعضاء مجلس إدارة النادي.وقدم الحبيشي لسموه عرضاً عن أهداف مجلس إدارة النادي وخططهم الإستراتيجية لتطوير النادي ودعم الألعاب المختلفة، مشيداً بدعم سموه للنادي ومتابعته للرياضة والرياضيين في المنطقة.// انتهى //14:14ت م0063