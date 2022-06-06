نور سلطان 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسالتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر وزارة الخارجية الكازاخية بالعاصمة نور سلطان، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية كازاخستان مختار تليوبيردي، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجمهورية.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كازاخستان عبد العزيز بن عبدالله الداود، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.// انتهى //14:14ت م0064