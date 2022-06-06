الدمام 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة، أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها بما يتناسب مع تطلعاتهم، يُعد من أولويات حكومتنا الرشيدة -أيدها الله-، وخير شاهدٍ على ذلك الدعم الكبير الذي تحظى به جميع وزارات ومؤسسات الدولة لتطوير خدماتها والتي تتواكب مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.واعتمد سمو أمير المنطقة الشرقية تشكيل مجلس إدارة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة وذلك برئاسة سموه للمجلس، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، نائباً لرئيس المجلس، وبعضوية كلٍ من صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، ومعالي أمين المنطقة الشرقية، ومعالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومدير معهد الإدارة العامة بالمنطقة، ومدير فرع هيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة، والمهندس جميل بن جارالله البقعاوي، والدكتور خالد بن عبدالرحمن الفلاح، والمهندس عدنان بن عبدالرحمن المنصور عضواً وأميناً للمجلس.كما اعتمد سموه تشكيل لجنة تنفيذية لمشروع رضا المستفيدين، وذلك برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، وبعضوية كلٍ من المهندس عدنان بن عبدالرحمن المنصور، والدكتور محمد بن صالح البخيتي، والدكتورة حصة بنت هندي العتيبي، والمهندس علي بن عبدالرحمن الزهراني، وسعد بن عبود القحطاني .ورفع صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالإمارة، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة المشروع، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المجلس، على منحهم هذه الثقة، مؤكداً بأنها مسؤولية تحدوهم لبذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لتحقيق الأهداف التي ينشدها المشروع.// انتهى //14:18ت م0065