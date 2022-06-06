حائل 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب.ونوه سموه خلال الاستقبال بدعم القيادة لجهود القوات الخاصة لأمن الطرق، مشيداً بحرص سمو وزير الداخلية ومتابعة معالي مدير الأمن العام، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة من جهود وأعمال خلال تنفيذ مهامها الأمنية والإنسانية وتحقيق الأمن الشامل والمتابعة المتواصلة على الطرق بين المناطق والمدن والقرى والهجر بعون الله.كما اطلع سموه على جانب من جهود وإنجازات وأعمال القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة حائل.من جهته أعرب اللواء الضبيب عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على متابعة سموهما لجميع أعمال القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، مؤكداً حرصه الدائم على كل ما يعزز الجوانب الأمنية والتكامل مع مختلف الجهات الأمنية لخدمة أمن الوطن.حضر الاستقبال مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب العتيبي، ومدير إدارة التميز المؤسسي بقيادة القوات الخاصة لأمن الطرق العميد عبدالحميد العبداللطيف، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العميد علي سبيل الحربي.// انتهى //14:21ت م0067