الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسعقد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، اجتماعًا مع اللجنة الوطنية للإقامة والطعام "السياحية"، بحضور رئيس اللجنة نايف الراجحي، وأعضاءها وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي اتحاد الغرف السعودية.ويهدف الاجتماع إلى مناقشة مخرجات الاجتماعات السابقة مع معالي الوزير والتأكد من معالجة جميع الجوانب التي تواجه القطاع الخاص وسبل النهوض به وتطويره.تأتي هذه اللقاءات تأكيدًا لسعي الوزارة الدائم لتطوير سوق العمل بالمواءمة مع القطاع الخاص ولجان اتحاد الغرف السعودية.// انتهى //14:22ت م0068