بريدة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا، وعددا من مسؤولات المجلس ، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان .وتسلم سموه تقريراً عن ملتقى أفانين، واستمع لشرح عن أهداف الملتقى وما تحقق له من مستهدفات أسهمت في دعم الفتيات بالمنطقة وإيجاد منافذ تسويقية لهن من خلال الملتقى، الذي ضم 40 مشاركة بمختلف الفنون، وشهد زيارة 30 ألف زائر وزائرة , فيما استمع لنبذة عن أكاديمية التطوع التي يعتزم المجلس تنفيذها.وأشاد بالدور الذي يقوم به مجلس الفتيات بالقصيم من مبادرات وأنشطة تُسهم في تعزيز دور الفتيات بالمنطقة، وتشجيع المرأة على الإبداع والريادة في العمل الاجتماعي بجميع جوانبه، مشيراً إلى أن ملتقى أفانين وما تحقق له من مخرجات إيجابية يؤكد أهمية جهود مجلس الفتيات من خلال إقامة الملتقيات النوعيّة التي يكون لها أثراً في تمكين المرأة انطلاقاً من رؤية المملكة 2030.واطّلع سمو أمير القصيم على مبادرة مجلس الفتيات لإطلاق أكاديمية التطوّع التي سيكون لها دور كبير في زيادة أعداد المتطوعات وتمكينهم من العمل التطوعي.// انتهى //14:23ت م0069