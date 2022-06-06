الدمام 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس هيئة تطوير محافظة الأحساء اليوم -عبر الاتصال المرئي- الاجتماع الأول للهيئة، بحضور عضو المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وعضو المجلس صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة للإستراتيجية والاستثمار وأصحاب المعالي أعضاء مجلس إدارة الهيئة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطط والمراحل التأسيسية لعمل الهيئة.// انتهى //14:24ت م0070