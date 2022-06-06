عام / سمو نائب أمير الشرقية يرأس اجتماع هيئة تطوير الأحساء
الاثنين 1443/11/7 هـ الموافق 2022/06/06 م واس
الدمام 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية رئيس هيئة تطوير محافظة الأحساء اليوم -عبر الاتصال المرئي- الاجتماع الأول للهيئة، بحضور عضو المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وعضو المجلس صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائب وزير السياحة للإستراتيجية والاستثمار وأصحاب المعالي أعضاء مجلس إدارة الهيئة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطط والمراحل التأسيسية لعمل الهيئة.
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