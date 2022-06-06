الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، بمفوض العون الإنساني في السودان نجم الدين موسى عبدالكريم.وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها لتعود بالنفع على الشعب السوداني.وقدم نجم الدين موسى الشكر والعرفان للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من مساعدات للشعب السوداني في مختلف الظروف والأزمات التي تمر بهم، مشيدًا بالدور الإنساني الحيوي الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة في بلاده.// انتهى //15:21ت م0087