الخرطوم 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأطلق المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، البروفيسور إبراهيم الدخيري اليوم، فعاليات الحملة الوطنية لمكافحة الدبور الأحمر التي ينفذها المركز الوطني للبحوث الزراعية بالتعاون مع مديرية الإرشاد الزراعي في المملكة الأردنية الهاشمية.وأشاد البروفسور الدخيري في تصريح له، بالإجراءات التي تقوم بها وزارة الزراعة الأردنية، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم التدريب المناسب في هذا المجال.وأضاف أن المنظمة تقدم دعمًا ماديًا وفنيًا لشراء مبيدات متخصصة للمستفيدين من هذه الحملة من النحالين والمزارعين المعينين على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية لدعم نجاحات الوزارة والمحافظة على القطاع الزراعي.مما يذكر أن الدبور الأحمر يعد من أكثر الآفات الضارة والفتاكة بالنحل والمنتجات الزراعية المختلفة مثل البلح والعنب وتقوم وزارة الزراعة الأردنية بهذه الحملة سنويا من خلال توزيع المصائد والمبيدات المتخصصة علمًا بأن قطاع النحل قطاع واعد في مجال الزراعة المستدامة.// انتهى //15:24ت م0088