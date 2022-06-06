الرياض 07 ذو القعدة1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واستعرض منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 9 مشروعات تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.ومن المشروعات الجديدة "مشروع نظام الأوقاف" الذي طرحته الهيئة العامة للأوقاف بهدف وضع إطار تنظيمي للأوقاف في المملكة بجميع أشكالها؛ بما يسهم في تنميتها، ويحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 1 يوليو 2022م.فيما طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان "مشروع دليل إجراءات رخصة امتثال المباني"، والذي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة عمرانية صحية مستدامة إضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وينتهي الاستطلاع عليه 19 يونيو 2022م.من جهتها تستطلع وزارة الطاقة الآراء حول "مشروع معايير تأهيل المنشأة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها"، والذي تهدف من خلاله إلى وضع الأسس والمعايير المعتمدة لحصول المنشأة المتقدمة على شهادة التأهيل لممارسة نشاط مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 13 يونيو 2022م.بدورها تسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال مشروعها " دليل تسجيل المنتجات الغذائية" إلى تضمينه الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتسجيل المنتجات الغذائية، إلى جانب مراعاة آراء العملاء ومقترحاتهم، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 14 يوليو 2022م.ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.// انتهى //15:28ت م0090