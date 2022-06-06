‎الباحة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم، مدير خدمات المياه بالمنطقة المكلف حديثاً المهندس عبدالعزيزالزهراني، ومدير خدمات المياه السابق المهندس ماجد آل فايع .وثمن سموه الجهود التي تبذلها إدارة خدمات المياه بالمنطقة التي تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة الباحة ومحافظاتها .فيما نوه الزهراني وآل فايع بتأكيد وحرص سموه على تقديم خدمات المياه على أكمل وجه لأهالي وزوار المنطقة .//انتهى//15:34ت م0093