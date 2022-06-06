عرعر 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسبعد غياب تسعين عاما عن بيئته الطبيعية شهدت محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية بمنطقة الحدود الشمالية، "أول مولود" للمها الوضيحي (المها العربي).وتأتي هذه الولادة تتويجًا للتعاون بين هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، الذي نتج عنه إطلاق عدد من حيوان المها الوضيحي في المحمية، في شهر مارس الماضي من عام 2022، وذلك ضمن برامج إعادة توطين الكائنات المهددة بالإنقراض في مواطنها الطبيعية .وتمثل عودة المها الوضيحي إلى هذه المناطق وتكاثره بشكل طبيعي إنجازًا بيئيًا يسهم في توازن البيئة وإثراء التنوع الأحيائي والمحافظة على هذا النوع الذي اختفى من المنطقة عقودا طويلة نتيجة العديد من الضغوط البيئية والصيد الجائر وفقدان الغطاء النباتي، ما أدى لتناقص أعدادها ثم اختفائها من البرية .ويعد المها العربي أكبر الثدييات البرية في الجزيرة العربية ويصل وزن البالغ منها إلى 80 كيلو جرام، ويتميز باللون الأبيض في معظم الجسم عدا الوجه والقدمين التي تتمز بلونها الداكن, كما يميز المها العربي القرون الطويلة والمستقيمة أو منحنية قليلاً، وتكون قرون الذكور أكثر سُمكاً وأقصر من قرون الإناث، ولديها حوافر عريضة تسهل حركتها على الرمال الناعمة .يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، تمتد على مساحة 130,700 كيلومتراً مربعاً، وهي رابع أكبر محمية برية في العالم، وتمثل المحمية موطناً صحراوياً فريداً، وملجأ للعديد من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، مثل المها العربي، وغزال الريم والنسر الأسمر .// انتهى //15:38ت م0095