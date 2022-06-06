‎الباحة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع الديوان العام للمحاسبة بالمنطقة بندر بن محمد الغامدي .واطلع سموه خلال اللقاء على نسخة من تقرير الديوان، اشتمل على نتائج تقويم أداء بعض فروع الأجهزة الحكومية الخدمية بالمنطقة عن السنة المالية 1442 / 1443هـ وأبرز الانجازات التي أثمرت في المحافظة على المال العام .// انتهى //15:48ت م0098