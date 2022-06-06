‎الباحة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه اليوم، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني, وعددا من قيادات صحة الباحة .واستمع سموه في بداية اللقاء الى عرض تفصيلي عن أعمال ومشروعات مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة كما جرى خلال اللقاء الاطلاع على المشاريع القائمة والمنفذة وخطط تغطية المحافظات وفق نُظم متابعة غرفة العمليات لمتابعة مشاريع المنطقة بالإمارة، كما تم استعراض الأعمال المنفذة من قبل الشؤون الصحية من خلال تقرير الإنجاز للعام 2021م واستعدادات المديرية لصيف 2022م بالإضافة الى تقرير مركز القلب وأهم المنجزات الصحية والمشاريع الإنشائية وفي مقدمتها أعمال مركز القلب في مستشفى الملك فهد بالباحة الذي نجح في إجراء أول عملية قلب مفتوح في المنطقة .من جانبه ثمن الدكتور الشهراني لسمو أمير المنطقة , متابعته الدائمة والمستمرة ودعم العمل الصحي في المنطقة .//انتهى//15:51ت م0099