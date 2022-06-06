نجران 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأطلقت إدارة التعليم بمنطقة نجران أمس، الاختبارات الوطنية "نافس" التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم، بمدارس المرحلتين المتوسطة والابتدائية.وتطبق الاختبارات على الصف الثالث الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الثالث المتوسط في كل من في مادة القراءة، والرياضيات، والعلوم.وتهدف الاختبارات الوطنية "نافس" إلى تقويم التحصيل العلمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتعريف أولياء الأمور بمستوى مدارس أبنائهم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.// انتهى //16:35ت م0117