الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسانطلقت اليوم أعمال مؤتمر "مناجم معادن - البيئة وصحة الإنسان والسلامة والأمن"، الذي تنظمه شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، في منجم حزم الجلاميد في الحدود الشمالية لمدة يومين، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين الذين يناقشون الجوانب البيئية وصحة الإنسان والسلامة والأمن، ومخاطر المناجم واحتواءها.وأوضح رئيس شركة معادن للفوسفات المهندس سعود العتيبي، أن المؤتمر يُعَد الأول من نوعه والمتخصص في جوانب مهمة، بهدف إبراز جهود معادن في تطوير البيئة والصحة والسلامة في المناجم، وذلك عبر استعراض وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال لتعزيز الثقافة والوعي في بيئة العمل، كما يهدف إلى توثيق وتعزيز العلاقات مع الشركاء.وبيَّن أن المؤتمر سيتناول مناقشة الأثر البيئي ومعالجة المخاطر لتعزيز السلامة في أنشطة الشركة، وتحقيق أعلى المعايير العالمية في تفادي الحوادث في بيئة العمل، وضمان رفاهية العاملين، وتحسين الحفاظ على الموارد وكفاءة الطاقة واستغلال النفايات وخفض الانبعاثات، إلى جانب الحفاظ على التنوع البيولوجي.وتستضيف جلسات المؤتمر مجموعة من الخبراء والمتخصصين لمشاركة آرائهم حول الارتقاء بالجوانب البيئية وصحة الإنسان والسلامة والأمن، بهدف تعزيز ثقافة الوعي وجذب المواهب الشابة لدعم خطط التوظيف المستقبلية نحو التوسع في قطاع التعدين.كما سيقدم خلال المؤتمر عرض حول أهمية تعزيز الكفاءات والمهارات للقوى العاملة من خلال المعرفة وأفضل الممارسات والابتكار، بما يسهم في تحسن الصحة والسلامة وأداء الأعمال في قطاع التعدين.// انتهى //16:36ت م0119