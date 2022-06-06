القاهرة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأعلن البنك المركزي المصري عن انخفاض رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه بقيمة مليار و63 مليون دولار أمريكي نهاية شهر مايو الماضي مسجلًا نحو 35 مليارًا و495 مليون دولار أمريكي مقابل 37 مليارًا و123 مليون دولار أمريكي بنهاية شهر أبريل السابق عليه.وأرجع البنك المركزي في بيان اليوم الانخفاض في الاحتياطي النقدي لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو 2022 والتي قُدرت بنحو ملياري دولار منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية.وأوضح البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر مايو الماضي كافٍ ويغطي نحو خمسة أشهر من الواردات السلعية.// انتهى //17:04ت م0121