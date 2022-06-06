اقتصادي / #لتبقى: تنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف يُقلل من استهلاك الطاقة
الاثنين 1443/11/7 هـ الموافق 2022/06/06 م واس
الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واس
أبرزت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (#لتبقى) عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.
وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:
1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.
2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.
3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة (المستوى الأخضر)؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للطاقة.
أما المجموعة الثانية، فتأتي بعد شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:
1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ) كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.
2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.
3- تنظيف مرشح الهواء (الفلتر) للمكيف كل أسبوعين.
4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.
5- الصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحدة على الأقل في العام.
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17:14ت م
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