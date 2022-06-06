الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأبرزت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (#لتبقى) عدة نصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة (المستوى الأخضر)؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للطاقة.أما المجموعة الثانية، فتأتي بعد شراء أجهزة التكييف وتتمثل في:1- تثبيت درجة حرارة المكيف على ( 24 درجة مئوية ) كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.3- تنظيف مرشح الهواء (الفلتر) للمكيف كل أسبوعين.4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.5- الصيانة الدورية لجهاز التكييف مرة واحدة على الأقل في العام.// انتهى //17:14ت م0124