الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسانطلقت السبت الماضي منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم للبنين 2022 على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، حيث شهدت مواجهات الأمس متابعة وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية, ومساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال رئيس اللجنة الإشراقية العليا لدوري المدارس الدكتور رجاء الله السلمي, وعدد من منسوبي وزارة التعليم من مختلف مناطق المملكة.ويتنافس في البطـولة 32 فريقاً مدرسياً من أبطال المناطق المتأهلة إلى بطولة نخبة المملكة لفئتين، الفئة الأولى 16 فريقاً يمثلون المرحلة المتوسطة (15 عاماً), والثانية 16 فريقاً يمثلون المرحلة الثانوية (18 عاماً)، حيث تُختتَم منافسات البطولة في 13 من يونيو الجاري.ويدير منافسات بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس لكرة القدم 34 حكماً، ويشرف على تنظيمها 8 مراقبين، بينما يحضر منافسات البطولة كشافو ومدربو عدة أندية، كالاتحاد والنصر والتعاون والرائد والأهلي، بالإضافة إلى أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفيا ريال من إسبانيا، ومانشستر ستي من بريطانيا، وإي سي ميلان من إيطاليا، وبنفيكا ولشبونة من البرتغال, وأياكس أمستردام من هولندا، وموناكو من فرنسا.ويعد دوري المدارس أحد مشاريع وزارة الرياضة، إذ تنفذه منذ عام 2019 بالتعاون مع وزارة التعليم، ويهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب الرياضية الكروية في مدارس التعليم العام بجميع مدن ومحافظات المملكة.من جهة أخرى، انطلقت أمس دورة كرة الطائرة التمهيدية للمعلمات "سيدات" التي أُقِيمت "عن بعـد" عبر تطبيق زووم بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطائرة, وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية ضمن برامج مشروع وزارة الرياضة "دوري المدارس" في موسمه الثـالث للعام 2022م، إذ تهدف الدورة لشرح أسس اللعبة للمعلمات والتعرف على قوانينها وطريقة لعبها، ثم تُصقَل المعلمات لإعطاء محاضرات لجميع المعلمات في مناطق المملكة.وشهدت الدورة التمهيدية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام حضـور الحد الأقصى لبرنامج "زوم"، وهو 1000 معلمة، قدم من خلالها المحاضر أستاذ الكرة الطائرة بكلية التربية بجامعة أم القرى الدكتور محمد سلامة العديد من المحاور الخاصة بكل تفاصيل لعبة كرة الطائرة، على أن تُقدَّم الدورات حضورياً في مختلف مناطق المملكة بعد ختام الدورة الحالية.وتعد الدورة التمهيدية الأولى للمعلمات على مستوى لعبة كرة الطائرة، بعد إضافة الألعاب المختلفة لمشروع دوري المدارس الذي دشن موسمه الثالث في شهر مارس الماضي 2022م, والذي شهد التوسع في الألعاب الرياضية المستهدفة، حيث أُطلِقت ألعاب كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والجودو والتايكوندو والجوجيتسو، بالإضافة لرياضة كرة القدم.// انتهى //17:17ت م0125