الرياض 07 ذو القعدة1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مقر الصندوق اليوم، نائبة الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مجموعة البنك الدولي هالة شيخ روحو.ونُوقِشت خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُلِّط الضوء على الأنشطة والبرامج الإنمائية التي يموِّلها الصندوق في الدول النامية.وخلال اللقاء قامت روحو بجولة في معرض مصور داخل المقر الذي يستعرض فيه الصندوق أبرز المشروعات التنموية التي يمولها، وأثرها التنموي على المستفيدين.وقدمت الشكر لحكومة المملكة على الجهود التنموية المقدمة للدول النامية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، مشيرةً إلى أن المشروعات والبرامج التي تدعمها المملكة من خلال الصندوق تسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمجتمعات المستفيدة، ولها أثر إيجابي ملموس على حياة المستفيدين.يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ حوالي 48 عامًا على دعم المشروعات التنموية في الدول النامية، وتأتي تلك المشروعات في قطاعات حيوية مختلفة للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في تلك الدول، وصولًا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات؛ لدعم الدول الأقل نموًا والأشد فقرًا. ويعمل الصندوق على تمويل المشروعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز فاعلية العون الإنمائي من خلال الشراكة والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.// انتهى //17:22ت م0128