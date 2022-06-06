الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسانطلق أمس معسكر المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، الذي يستمر حتى 17 يونيو الجاري 2022م، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 18 لمنتخبات الشباب، (المؤهلة إلى بطولة العالم للشباب - ألمانيا / اليونان 2023م)، والمقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 16 حتى 27 يوليو 2022م.ويقود الدفة الفنية للمنتخب المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ويساعده مواطنه موسى الهزاع، فيما سيكون الياس آل داوود مديرًا على شباب الأخضر، وحسين آل جمال إداريًا, فيما ضمت قائمة الأخضر لدخول المعسكر 26 لاعبًا، وهم: جهاد أبو علوة، أحمد آل سعيد، سجاد الخضيمي، حسين فريج "النور"، مهدي العباس جواد العباس، مهدي الأحمد "الهدى"، محمد العبدالمحسن، ماجد العبدالمحسن، أحمد العباد "القارة"، علي المحسن، محمد المدن، حسين آل عبادي، "المحيط"، أيمن آل غزوي، مجتبى الرمضان، سجاد آل عبدالرزاق، حسين الدواغ "الترجي"، عبدالله اليوسف، حسن التريكي " الخليج"، أحمد العبدالله، محمد الشيتي "الصفا"، مرتجى الخضراوي، محمد آل عبيد، جواد القصير، سجاد الفردان " مضر"، محمد البراهيم " السلام".// انتهى //17:24ت م0130