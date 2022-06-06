جدة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسجذب موسم جدة الزوار عبر منطقة "جدة جنغل" بأكثر من 100 نوع من الحيوانات، وخوض تجربة القرب من بعض الحيوانات المفترسة المحنطة، والتقاط الصور التذكارية معها، حيث يستقبل متحف المحنطات يومياً كل الراغبين في التعرف أكثر على عالم الحيوانات والاطلاع عليها عن قرب, واكتساب العديد من العلوم والمعارف الخاصة.وتشمل جدة جنغل أكثر من 1000 نوع من الحيوانات، ونحو 200 نوع من الطيور، داخل متحف مخصص للحيوانات المحنطة، تمثل تجربة جديدة وجاذبة للزوار تمنح المزيد من الخيارات أمامهم خلال زيارتهم لهذه المنطقة.ويقوم على متحف المحنطات 4 من الشباب السعودي توارثوا مهنة التحنيط من والدهم , مبينين أن مصادرهم للحيوانات تكون من الطيور النافقة المحلية من خلال المزارع الخاصة والمحميات وحدائق الحيوانات بشكل عام والمربين والمهتمين بالطيور والحيوانات، أما المواد المستخدمة فهي المواد المعالجة للجلود والتحنيط, وهي متوفرة, وهناك بدائل يمكن الاستفادة منها في حال عدم توفر بعضها، كما أن هناك مصانع عالمية لصنع القوالب.وأشاروا إلى أن مدة التحنيط تستغرق تقريباً من 10 أيام إلى أسبوعين للطيور، أما الثدييات فتستغرق وقتاً يصل إلى شهرين وأكثر؛ وذلك لضمان جودة العمل والاهتمام بالتفاصيل.// انتهى //17:25ت م0131