القاهرة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة مستوى 659.8 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.8 مليار جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) على تراجع هامشي بلغت نسبته 0.01% ليستقر عند مستوى 9984.92 نقطة، في حين كان الارتفاع من نصيب مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة الذي زاد بنسبة 0.49% مسجلًا 1762.26 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 0.4% فوق قيمة إغلاقه السابق لينهي التعاملات عند مستوى 2637.79 نقطة.// انتهى //17:52ت م0134