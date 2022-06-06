حضرموت 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التدريبي التطوعي الثالث في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الهلال الأحمر السعودي.وجرى خلال البرنامج تقديم دورات تدريبية تشمل النجارة والديكور استفاد منها 80 فردًا، وصيانة الحاسب الآلي استفاد منها 83 فردًا، والإنقاذ البحري استفاد منها 16 غواصًا اختارهم منسوبو ومتطوعو خفر السواحل، والإسعافات الأولية والاستشارات النفسية استفاد منها 821 فردًا من الجنسين.ويأتي ذلك تجسيدًا للدور الإنساني النبيل للمملكة بالوقوف مع الأشقاء اليمنيين في مختلف المجالات وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.// انتهى //17:56ت م0136