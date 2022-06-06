الرياض 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسينظم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الخميس المقبل الموافق 9 يونيو، تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للأرشيف، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، ندوة علمية بعنوان "الأرشيفات الوطنية في الدول الإسلامية: التجارب المميزة والتوجيهات المستقبلية"، وذلك في فندق الموفنبيك بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من الجهات الداخلية والأرشيفات الوطنية.وتشتمل الندوة على 3 موضوعات رئيسة، هي: التجارب الإقليمية، والأنظمة والتشريعات الأرشيفية، والتمكين والتدريب.وتأتي الندوة ضمن رغبة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتعزيز العمل الإسلامي المشترك في مجال الوثائق والأرشيف، وتبادل الأفكار والرؤى, بما يعود بالنفع على مجريات العمل الوثائقي في الدول الإسلامية.// انتهى //17:56ت م0137