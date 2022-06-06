جدة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسناقش مفكرون وخبراء في العمل الإنساني اليوم "المنظور الإنساني للوساطة في ظل الأزمات"، وذلك في اليوم الثاني للمؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وآفاق" الذي تستضيفه وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة .وأكد معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو أن الشرع الإسلامي الحنيف عدَّ الوساطة التي يراد بها الإصلاح بين الأطراف المتنازعة بغية إنهاء حالة الصراع من أعظم القربات، لافتاً إلى أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة شددت على أهمية الصلح .ودعا معاليه إلى إعداد جيل كفء في فن الوساطة، أو صناعة الوساطة المنبثقة عن استحضار للبعد الإنساني، بحيث يصبح ذلك الجيل متمكناً من أدواتها ومتشبعاً من آلياتها، ومشرفاً على آدابها وضوابطها، مشدداً على ضرورة الانتقال بالوساطة من عالم الارتجال إلى عالم التخصص سعياً لحل الأزمات قبل تفاقمها .كما دعا سانو إلى بناء ثقافة اجتماعية تقوم على تعزيز الاعتدال والتعايش والاحتكام إلى العقل دون السلاح، ورفض العنف والتعصب والغلو والتطرف بجميع أشكاله ومظاهره .وأوضح الأمين العام أن توظيف دعاة صراع الحضارات وسائل التواصل الاجتماعي لتأجيج الفتن وإشعال الحروب والنعرات، يشكل أكبر تحد للوساطة، ولذلك فإن الحاجة تمس إلى مواجهة ذلك التوظيف بإبراز البعد الإنساني والآثار الوخيمة الكارثية المترتبة على الاحتكام إلى السلاح لحل الخلافات، مؤكداً أن المجمع يستشعر مسؤوليته في تنظيم الندوات الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية الوساطة وبعدها الإنساني، والعمل على تصحيح المفاهيم .من جانبه أكد مستشار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مدير إدارة الموارد والاستثمار الدكتور سامر الجطيلي، على أهمية المنظمات الإنسانية غير الحكومية في حل النزاعات، لافتاً إلى أن هذه المنظمات أثبتت نجاحها في المشاركة في حل عدد من النزاعات .وبين الجطيلي أن المبرر القانوني لمشاركة المنظمات غير الحكومية في العمل لحل النزاعات هو ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي هذه المنظمات مسؤولية ثانوية للجهات الفاعلة غير الدول في حل الصراعات، مبيناً أن هذا الدور مهم في ظل وجود 60 بلداً حول العالم في حالة صراع أو خرجت من حالة صراع وغالبها من الدول الهشة التي لا تملك موارد المالية اللازمة وتحتاج إلى مساعدة خارجية .وأشاد الجطيلي بجهود المملكة العربية السعودية في مجال العمل الإنساني، مبيناً أن أنشطة مركز الملك سلمان للإغاثة تشمل جميع قطاعات العمل الإنساني بما في ذلك الأمن الإغاثي وإدارة المخيمات والإيواء والحماية والمياه والإصحاح البيئي والتغذية والخدمات اللوجستية، موضحاً أن المركز يواصل نهج المملكة في مد يد العون للمحتاجين بغض النظر عن أي دوافع غير إنسانية، وتطبيق جميع المعايير الدولية المتبعة في البرامج الإغاثية، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها وألا يتم استخدامها في أغراض أخرى .من جانبه تطرق رئيس الجلسة الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي والمبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة إلى أفغانستان السفير طارق بخيت إلى جانب من جهود المنظمة في توظيف الوساطة لحل النزاعات وتقديم المساعدات الإنسانية، مشيراً بالوقت ذاته إلى تجربة المنظمة في الصومال حيث قادت تحالفاً من المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الشعب الصومالي حتى في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة الصومالية، في جهد إنساني أثنى عليه مجلس الأمن الدولي .وأكد أن المنظمة لديها شراكات واسعة النطاق مع جميع الجهات العاملة في مجال العمل الإنساني بما في ذلك المؤسسات التابعة للأمم المتحدة .كما عرض رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت عمر عوده جانباً من أنشطة اللجنة في الوساطة، مشيراً إلى إن العمل الإنساني المحايد والمستقل وغير المتحيّز الذي تضطلع به اللجنة الدولية في حالات النزاع المسلح والعنف الداخلي يشكل لبّ مهمتها وجزءاً أساسياً من هويتها .وأوضح عمر عوده أن اللجنة الدولية تعمل على إقامة حوار مع جميع الجهات الفاعلة المشاركة في حالات النزاع المسلح أو العنف الداخلي وكذلك السكان الذين يعانون من عواقبها .وتناول المدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي الدكتور محمد حمد العسبلي جانباً من أنشطة اللجنة الإسلامية، ودورها في دعم جهود الوساطة لمنظمة التعاون الإسلامي .كما تطرق المدير العام لاتحاد الإذاعات الإسلامية الدكتور عمرو الليثي في مداخلة له خلال الجلسة، إلى دور الإعلام في توضيح المفاهيم المتعلقة بالوساطة والعمل الإنساني وعلاقتهما بالقيم الإسلامية .// انتهى //17:57ت م0139