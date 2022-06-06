جدة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واستفقد معالي المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، صالات الحج بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ للوقوف على استعدادات وجاهزية صالات الجوازات.وشملت الجولة: الاطلاع على منصات الجوازات، والتجهيزات التقنية المستخدمة لإنهاء إجراءات استقبال ضيوف بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.وحث الفريق اليحيى منسوبي جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي على بذل المزيد من الجهود في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.// انتهى //17:58ت م0140